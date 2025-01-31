Ціна Pat (PAT)
Поточна ціна Pat (PAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.60 USD
- зміна ціни Pat протягом дня — +1.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.45%
|30 днів
|$ 0
|-6.55%
|60 днів
|$ 0
|-17.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.45%
-0.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's Pepe's time to move aside cause Pat just moved into town. Pepe flexes his marketcap so Pat decided to fuck Pepe's wife on the low.
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