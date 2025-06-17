Сьогоднішня ціна Pastel (PSL)

Поточна ціна Pastel (PSL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 245,09K USD. Ціна PSL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pastel:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pastel протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 11,83B USD

Отримуйте оновлення цін PSL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PSL.