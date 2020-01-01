Токеноміка Party (PARTY) Дізнайтеся ключову інформацію про Party (PARTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Party (PARTY) $Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth. Офіційний вебсайт: https://btc.fun/details Купити PARTY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Party (PARTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Party (PARTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Загальна пропозиція: $ 2,05B $ 2,05B $ 2,05B Циркуляційна пропозиція: $ 2,05B $ 2,05B $ 2,05B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,34M $ 2,34M $ 2,34M Історичний максимум: $ 0,0228569 $ 0,0228569 $ 0,0228569 Історичний мінімум: $ 0,00103413 $ 0,00103413 $ 0,00103413 Поточна ціна: $ 0,00113709 $ 0,00113709 $ 0,00113709 Дізнайтеся більше про ціну Party (PARTY)

Токеноміка Party (PARTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Party (PARTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PARTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PARTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PARTY, досліджуйте ціну токена PARTY в реальному часі!

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