Ціна Party Parrot (PARRY)
Поточна ціна Party Parrot (PARRY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 81.72K USD. Ціна PARRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Party Parrot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 250.25 USD
- зміна ціни Party Parrot протягом дня — -6.91%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Party Parrot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Party Parrot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Party Parrot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Party Parrot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.91%
|30 днів
|$ 0
|-17.16%
|60 днів
|$ 0
|-32.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Party Parrot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.91%
+4.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.
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