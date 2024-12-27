Сьогоднішня ціна Party (PARTY)

Поточна ціна Party (PARTY) сьогодні становить 0.01993966 USD з ринковою капіталізацією $ 40.83M USD. Ціна PARTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Party:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39M USD

- зміна ціни Party протягом дня — +28.77%

- циркуляційна пропозиція – 2.05B USD

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