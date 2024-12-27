Ціна Party (PARTY)
Поточна ціна Party (PARTY) сьогодні становить 0.01993966 USD з ринковою капіталізацією $ 40.83M USD. Ціна PARTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Party:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39M USD
- зміна ціни Party протягом дня — +28.77%
- циркуляційна пропозиція – 2.05B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Party до USD становила $ +0.00445461.
За останні 30 днів зміна ціни Party до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Party до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Party до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00445461
|+28.77%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Party: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.43%
+28.77%
+70.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.
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