Ціна Particle Trade (PTC)
Поточна ціна Particle Trade (PTC) сьогодні становить 0.02416439 USD з ринковою капіталізацією $ 480.52K USD. Ціна PTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Particle Trade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.15K USD
- зміна ціни Particle Trade протягом дня — +9.20%
- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Particle Trade до USD становила $ +0.00203544.
За останні 30 днів зміна ціни Particle Trade до USD становила $ +0.0038306865.
За останні 60 днів зміна ціни Particle Trade до USD становила $ +0.0096082979.
За останні 90 днів зміна ціни Particle Trade до USD становила $ -0.012673964746667884.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00203544
|+9.20%
|30 днів
|$ +0.0038306865
|+15.85%
|60 днів
|$ +0.0096082979
|+39.76%
|90 днів
|$ -0.012673964746667884
|-34.40%
Останній аналіз цін Particle Trade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.61%
+9.20%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Particle is an ecosystem of liquidity restaking protocols that enable permissionless leverage trading and interest rate swaps.
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