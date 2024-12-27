Сьогоднішня ціна Particle Trade (PTC)

Поточна ціна Particle Trade (PTC) сьогодні становить 0.02416439 USD з ринковою капіталізацією $ 480.52K USD. Ціна PTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Particle Trade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.15K USD

- зміна ціни Particle Trade протягом дня — +9.20%

- циркуляційна пропозиція – 20.00M USD

Отримуйте оновлення цін PTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PTC.