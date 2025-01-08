Ціна Particle (PRTCLE)
Поточна ціна Particle (PRTCLE) сьогодні становить 0.00233713 USD з ринковою капіталізацією $ 5.91K USD. Ціна PRTCLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Particle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72 USD
- зміна ціни Particle протягом дня — -0.94%
- циркуляційна пропозиція – 2.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Particle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Particle до USD становила $ +0.0000390494.
За останні 60 днів зміна ціни Particle до USD становила $ -0.0000096156.
За останні 90 днів зміна ціни Particle до USD становила $ -0.000036024533076536.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.94%
|30 днів
|$ +0.0000390494
|+1.67%
|60 днів
|$ -0.0000096156
|-0.41%
|90 днів
|$ -0.000036024533076536
|-1.51%
Останній аналіз цін Particle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.94%
+0.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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