Сьогоднішня ціна Particle (PRTCLE)

Поточна ціна Particle (PRTCLE) сьогодні становить 0.00233713 USD з ринковою капіталізацією $ 5.91K USD. Ціна PRTCLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Particle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.72 USD

- зміна ціни Particle протягом дня — -0.94%

- циркуляційна пропозиція – 2.53M USD

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