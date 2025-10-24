Інформація щодо ціни Parsona (SONA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00628845$ 0,00628845 $ 0,00628845 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Parsona (SONA) становить --. За останні 24 години SONA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SONA становить $ 0,00628845, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SONA змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Parsona (SONA)

Ринкова капіталізація $ 4,90K$ 4,90K $ 4,90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,16K$ 5,16K $ 5,16K Циркуляційне постачання 9,50M 9,50M 9,50M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Parsona — $ 4,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SONA — 9,50M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,16K.