Інформація щодо ціни PARSIQ (PRQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00467519 $ 0,00467519 $ 0,00467519 Мін. за 24 год $ 0,00617014 $ 0,00617014 $ 0,00617014 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00467519$ 0,00467519 $ 0,00467519 Макс. за 24 год $ 0,00617014$ 0,00617014 $ 0,00617014 Рекордний максимум $ 2,62$ 2,62 $ 2,62 Найнижча ціна $ 0,0018575$ 0,0018575 $ 0,0018575 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) -5,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,04%

Актуальна ціна PARSIQ (PRQ) становить $0,00512201. За останні 24 години PRQ торгувався між мінімумом у $ 0,00467519 і максимумом у $ 0,00617014, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRQ становить $ 2,62, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0018575.

Що стосується короткострокових результатів, то PRQ змінився на +0,10% за останню годину, -5,60% за 24 години та на -8,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PARSIQ (PRQ)

Ринкова капіталізація $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Циркуляційне постачання 292,76M 292,76M 292,76M Загальна пропозиція 310 256 872,0 310 256 872,0 310 256 872,0

Поточна ринкова капіталізація PARSIQ — $ 1,50M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRQ — 292,76M, зі загальною пропозицією 310256872.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,59M.