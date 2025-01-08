Ціна Parrotly (PBIRB)
Поточна ціна Parrotly (PBIRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PBIRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parrotly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.80 USD
- зміна ціни Parrotly протягом дня — -11.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parrotly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Parrotly до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parrotly до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parrotly до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.38%
|30 днів
|$ 0
|-37.64%
|60 днів
|$ 0
|+10.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parrotly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.38%
-0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PBIRB is the token powering the ecosystem being developed under Parrotly Finance Inc, a registered Delaware corporation. Utilities include discounts on service fees for Parrotly's products, as well as future utilities implemented with each new product release. PBIRB is deflationary, with two percent of all sell transactions being burnt to the dead wallet on Polygon.
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