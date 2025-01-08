Сьогоднішня ціна Parrot Protocol (PRT)

Поточна ціна Parrot Protocol (PRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parrot Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.33 USD

- зміна ціни Parrot Protocol протягом дня — +2.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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