Ціна Parrot Protocol (PRT)
Поточна ціна Parrot Protocol (PRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parrot Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.33 USD
- зміна ціни Parrot Protocol протягом дня — +2.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parrot Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Parrot Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parrot Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parrot Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.42%
|30 днів
|$ 0
|-23.64%
|60 днів
|$ 0
|-10.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parrot Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.80%
+2.42%
+10.60%
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