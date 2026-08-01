Сьогоднішня ціна Parquet

Поточна ціна Parquet (PARQ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PARQ до USD становить $ 0 за PARQ.

Parquet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,651, з циркуляційною пропозицією у 881.36M PARQ. Протягом останніх 24 годин PARQ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00220754, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PARQ змінився на +0.01% за останню годину та на +9.77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Parquet (PARQ)

Ринкова капіталізація $ 25.65K$ 25.65K $ 25.65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29.10K$ 29.10K $ 29.10K Циркуляційне постачання 881.36M 881.36M 881.36M Загальна пропозиція 999,972,652.066107 999,972,652.066107 999,972,652.066107

Поточна ринкова капіталізація Parquet — $ 25.65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PARQ — 881.36M, зі загальною пропозицією 999972652.066107. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29.10K.