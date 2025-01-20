Ціна Parkcoin (KPK)
Поточна ціна Parkcoin (KPK) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KPK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parkcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.10K USD
- зміна ціни Parkcoin протягом дня — +3.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parkcoin до USD становила $ +0.0356702.
За останні 30 днів зміна ціни Parkcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parkcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parkcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0356702
|+3.31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parkcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+3.31%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KPK is a ecosystem coin for Koinpark exchange and metapark political metaverse. Koinpark Exchange - We are a FIU regulated centralized exchange listed operating in India and have a userbase of over 30,000 , Koinpark app can be downloaded on both iOS and android Metapark - It is a political metaverse where we already onboarded some of regional party members The political metaverse will include a virtual ecosystem where political participation, governance, and public discourse are digitized. Imagine a space where citizens engage in debates, propose legislation, and even vote on issues through virtual environments. The metaverse allows for decentralized governance structures, enabling communities to self-organize and test democratic innovations. For example, blockchain-based voting systems in the metaverse could ensure transparency, reduce fraud, and increase accessibility. Moreover, this virtual political realm could serve as a sandbox for experimenting with new governance models without disrupting existing systems. On the other hand, centralized crypto exchanges (CEXs) remain pivotal in the global adoption of cryptocurrency. Koinpark simplifies crypto trading with user-friendly interfaces, customer support, and fiat on-ramps, which are essential for mainstream adoption. In politically charged markets, these exchanges can facilitate cross-border transactions.
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