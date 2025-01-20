Сьогоднішня ціна Parkcoin (KPK)

Поточна ціна Parkcoin (KPK) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KPK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parkcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.10K USD

- зміна ціни Parkcoin протягом дня — +3.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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