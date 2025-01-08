Ціна Parifi (PRF)
Поточна ціна Parifi (PRF) сьогодні становить 0.01249274 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parifi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.58 USD
- зміна ціни Parifi протягом дня — -9.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parifi до USD становила $ -0.00125220717736755.
За останні 30 днів зміна ціни Parifi до USD становила $ +0.0049587857.
За останні 60 днів зміна ціни Parifi до USD становила $ +0.0074214808.
За останні 90 днів зміна ціни Parifi до USD становила $ +0.005929517777632997.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00125220717736755
|-9.11%
|30 днів
|$ +0.0049587857
|+39.69%
|60 днів
|$ +0.0074214808
|+59.41%
|90 днів
|$ +0.005929517777632997
|+90.34%
Останній аналіз цін Parifi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-9.11%
-6.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Parifi is a decentralized finance (DeFi) protocol that offers a perpetual trading protocol with an advanced adaptive pricing mechanism. It operates on a blockchain to provide a transparent, secure, and equitable trading environment. Parifi's distinct pricing model leverages on-chain oracles and employs liquidity curves, which adjust dynamically based on market conditions and asset risk profiles, to offer more stable and predictable pricing for perpetual contracts. This innovative approach addresses common DeFi inefficiencies such as front-running and price slippage, aiming to enhance the user experience for both traders and liquidity providers.
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