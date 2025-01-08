Сьогоднішня ціна Parifi (PRF)

Поточна ціна Parifi (PRF) сьогодні становить 0.01249274 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parifi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.58 USD

- зміна ціни Parifi протягом дня — -9.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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