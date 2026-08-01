Скільки коштує Paribus зараз?

Paribus зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься PBX сьогодні?

PBX продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA.

Наскільки популярний Paribus сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають PBX.

Що відрізняє Paribus від інших криптоактивів?

Як частина категорії Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA та створений на мережі --, PBX пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки PBX існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 7941811271.627442 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Paribus за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴1.8491160105946810800000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.