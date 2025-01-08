Ціна Paribu Net (PRB)
Поточна ціна Paribu Net (PRB) сьогодні становить 0.350921 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paribu Net:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.31K USD
- зміна ціни Paribu Net протягом дня — -4.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PRB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PRB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paribu Net до USD становила $ -0.0152762879199982.
За останні 30 днів зміна ціни Paribu Net до USD становила $ -0.0625342625.
За останні 60 днів зміна ціни Paribu Net до USD становила $ +0.0164410348.
За останні 90 днів зміна ціни Paribu Net до USD становила $ +0.03636372151233143.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0152762879199982
|-4.17%
|30 днів
|$ -0.0625342625
|-17.82%
|60 днів
|$ +0.0164410348
|+4.69%
|90 днів
|$ +0.03636372151233143
|+11.56%
Останній аналіз цін Paribu Net: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.41%
-4.17%
+1.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PRB до AUD
A$0.5614736
|1 PRB до GBP
￡0.2807368
|1 PRB до EUR
€0.33688416
|1 PRB до USD
$0.350921
|1 PRB до MYR
RM1.57563529
|1 PRB до TRY
₺12.39803893
|1 PRB до JPY
¥55.5157022
|1 PRB до RUB
₽37.63627725
|1 PRB до INR
₹30.11604022
|1 PRB до IDR
Rp5,660.01533663
|1 PRB до PHP
₱20.48325877
|1 PRB до EGP
￡E.17.77414865
|1 PRB до BRL
R$2.1406181
|1 PRB до CAD
C$0.50181703
|1 PRB до BDT
৳42.7421778
|1 PRB до NGN
₦542.37998839
|1 PRB до UAH
₴14.92817934
|1 PRB до VES
Bs18.598813
|1 PRB до PKR
Rs98.34911946
|1 PRB до KZT
₸186.56013123
|1 PRB до THB
฿12.14537581
|1 PRB до TWD
NT$11.53477327
|1 PRB до CHF
Fr0.3158289
|1 PRB до HKD
HK$2.72665617
|1 PRB до MAD
.د.م3.53026526