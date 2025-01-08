Сьогоднішня ціна Paribu Net (PRB)

Поточна ціна Paribu Net (PRB) сьогодні становить 0.350921 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paribu Net:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.31K USD

- зміна ціни Paribu Net протягом дня — -4.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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