Яка зараз ринкова ціна Pareto USP?

Pareto USP оцінюється в ₴37.40610374380080144000, зі зміною --% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має USP?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення USP у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Pareto USP у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість USP?

Обігова кількість становить 763108.8821535376, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Pareto USP?

Pareto USP згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як USP виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Synthetic Dollar?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Synthetic Dollar, імпульс USP залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.