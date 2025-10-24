Інформація щодо ціни Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,044 $ 1,044 $ 1,044 Мін. за 24 год $ 1,044 $ 1,044 $ 1,044 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 Макс. за 24 год $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 Рекордний максимум $ 1,044$ 1,044 $ 1,044 Найнижча ціна $ 1,012$ 1,012 $ 1,012 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13%

Актуальна ціна Pareto Staked USP (SUSP) становить $1,044. За останні 24 години SUSP торгувався між мінімумом у $ 1,044 і максимумом у $ 1,044, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUSP становить $ 1,044, тоді як його історичний мінімум — $ 1,012.

Що стосується короткострокових результатів, то SUSP змінився на -- за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pareto Staked USP (SUSP)

Ринкова капіталізація $ 6,71M$ 6,71M $ 6,71M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,71M$ 6,71M $ 6,71M Циркуляційне постачання 6,43M 6,43M 6,43M Загальна пропозиція 6 431 642,329008097 6 431 642,329008097 6 431 642,329008097

Поточна ринкова капіталізація Pareto Staked USP — $ 6,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSP — 6,43M, зі загальною пропозицією 6431642.329008097. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,71M.