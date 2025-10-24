Актуальна ціна Pareto Staked USP сьогодні становить 1,044 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUSP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUSP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pareto Staked USP сьогодні становить 1,044 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUSP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUSP на MEXC вже зараз.

Ціна Pareto Staked USP (SUSP)

$1,044
Графік ціни Pareto Staked USP (SUSP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:57:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pareto Staked USP (SUSP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,044
Мін. за 24 год
$ 1,044
Макс. за 24 год

$ 1,044
$ 1,044
$ 1,044
$ 1,012
$ 1,012$ 1,012

--

+0,02%

+0,13%

+0,13%

Актуальна ціна Pareto Staked USP (SUSP) становить $1,044. За останні 24 години SUSP торгувався між мінімумом у $ 1,044 і максимумом у $ 1,044, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUSP становить $ 1,044, тоді як його історичний мінімум — $ 1,012.

Що стосується короткострокових результатів, то SUSP змінився на -- за останню годину, +0,02% за 24 години та на +0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pareto Staked USP (SUSP)

$ 6,71M
--
$ 6,71M
6,43M
6 431 642,329008097
Поточна ринкова капіталізація Pareto Staked USP — $ 6,71M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSP — 6,43M, зі загальною пропозицією 6431642.329008097. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,71M.

Історія ціни Pareto Staked USP (SUSP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pareto Staked USP до USD становила $ +0,00017277.
За останні 30 днів зміна ціни Pareto Staked USP до USD становила $ +0,0062391528.
За останні 60 днів зміна ціни Pareto Staked USP до USD становила $ +0,0140873184.
За останні 90 днів зміна ціни Pareto Staked USP до USD становила $ +0,0233555717351317.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00017277+0,02%
30 днів$ +0,0062391528+0,60%
60 днів$ +0,0140873184+1,35%
90 днів$ +0,0233555717351317+2,29%

Що таке Pareto Staked USP (SUSP)

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Pareto Staked USP (USD)

Скільки коштуватиме Pareto Staked USP (SUSP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pareto Staked USP (SUSP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pareto Staked USP.

Перегляньте прогноз ціни Pareto Staked USP вже зараз!

SUSP до місцевих валют

Токеноміка Pareto Staked USP (SUSP)

Розуміння токеноміки Pareto Staked USP (SUSP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUSP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Pareto Staked USP (SUSP)

Скільки сьогодні коштує Pareto Staked USP (SUSP)?
Актуальна ціна SUSP у USD становить 1,044 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUSP до USD?
Поточна ціна SUSP до USD — $ 1,044. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pareto Staked USP?
Ринкова капіталізація SUSP — $ 6,71M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUSP?
Циркуляційна пропозиція SUSP — 6,43M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUSP?
SUSP досяг історичної максимальної ціни у 1,044 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUSP?
Історична мінімальна ціна SUSP становила 1,012 USD.
Який обсяг торгівлі SUSP?
Актуальний обсяг торгівлі SUSP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUSP цього року?
SUSP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUSP для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

