Яка зараз ринкова ціна ParaSwap?

ParaSwap оцінюється в ₴, зі зміною -1.17% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має PSP?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення PSP у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний ParaSwap у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість PSP?

Обігова кількість становить 1089367187.0655427, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для ParaSwap?

ParaSwap згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як PSP виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Alameda Research Portfolio,Intent,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Alameda Research Portfolio,Intent,Blockchain Capital Portfolio,Dex Aggregator, імпульс PSP залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.