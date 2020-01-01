Токеноміка Parasol Finance (PSOL) Дізнайтеся ключову інформацію про Parasol Finance (PSOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Parasol Finance (PSOL) Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole. Офіційний вебсайт: https://parasol.finance Купити PSOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Parasol Finance (PSOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Parasol Finance (PSOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,08K $ 23,08K $ 23,08K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 5,61M $ 5,61M $ 5,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 86,42K $ 86,42K $ 86,42K Історичний максимум: $ 0,19304 $ 0,19304 $ 0,19304 Історичний мінімум: $ 0,00401139 $ 0,00401139 $ 0,00401139 Поточна ціна: $ 0,00411526 $ 0,00411526 $ 0,00411526 Дізнайтеся більше про ціну Parasol Finance (PSOL)

Токеноміка Parasol Finance (PSOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Parasol Finance (PSOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PSOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSOL, досліджуйте ціну токена PSOL в реальному часі!

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