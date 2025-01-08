Ціна Parasol Finance (PSOL)
Поточна ціна Parasol Finance (PSOL) сьогодні становить 0.00487873 USD з ринковою капіталізацією $ 27.35K USD. Ціна PSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parasol Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.45 USD
- зміна ціни Parasol Finance протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 5.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parasol Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Parasol Finance до USD становила $ -0.0000595356.
За останні 60 днів зміна ціни Parasol Finance до USD становила $ -0.0000160193.
За останні 90 днів зміна ціни Parasol Finance до USD становила $ -0.000078678142768274.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.42%
|30 днів
|$ -0.0000595356
|-1.22%
|60 днів
|$ -0.0000160193
|-0.32%
|90 днів
|$ -0.000078678142768274
|-1.58%
Останній аналіз цін Parasol Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.42%
-1.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.
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