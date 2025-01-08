Сьогоднішня ціна Parasol Finance (PSOL)

Поточна ціна Parasol Finance (PSOL) сьогодні становить 0.00487873 USD з ринковою капіталізацією $ 27.35K USD. Ціна PSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parasol Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.45 USD

- зміна ціни Parasol Finance протягом дня — -0.42%

- циркуляційна пропозиція – 5.61M USD

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