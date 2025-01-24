Сьогоднішня ціна Paras (PARAS)

Поточна ціна Paras (PARAS) сьогодні становить 0.00455223 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PARAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paras:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 605.84 USD

- зміна ціни Paras протягом дня — -9.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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