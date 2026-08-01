Сьогоднішня ціна Paraloom

Поточна ціна Paraloom (PARALOOM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PARALOOM до USD становить $ 0 за PARALOOM.

Paraloom наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 172 502, з циркуляційною пропозицією у 999,96M PARALOOM. Протягом останніх 24 годин PARALOOM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00122591, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PARALOOM змінився на +6,34% за останню годину та на -30,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,00K.

Ринкова інформація щодо Paraloom (PARALOOM)

Ринкова капіталізація $ 172,50K$ 172,50K $ 172,50K Обсяг (за 24 год) $ 7,00K$ 7,00K $ 7,00K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 172,50K$ 172,50K $ 172,50K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 959 539,465159 999 959 539,465159 999 959 539,465159

Поточна ринкова капіталізація Paraloom — $ 172,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,00K. Циркуляційна пропозиція PARALOOM — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959539.465159. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 172,50K.