Ціна ParallelChain (XPLL)
Поточна ціна ParallelChain (XPLL) сьогодні становить 0.00631908 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPLL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ParallelChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.77 USD
- зміна ціни ParallelChain протягом дня — +5.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ParallelChain до USD становила $ +0.00030632.
За останні 30 днів зміна ціни ParallelChain до USD становила $ -0.0029953652.
За останні 60 днів зміна ціни ParallelChain до USD становила $ -0.0023913686.
За останні 90 днів зміна ціни ParallelChain до USD становила $ -0.01045381614652557.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00030632
|+5.09%
|30 днів
|$ -0.0029953652
|-47.40%
|60 днів
|$ -0.0023913686
|-37.84%
|90 днів
|$ -0.01045381614652557
|-62.32%
Останній аналіз цін ParallelChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+5.09%
-29.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? ParallelChain is a layer-1 blockchain project building a dual-chain ecosystem with Web2 and Web3 utilities. Powered by ParallelChain Mainnet and ParallelChain Enterprise – two distinctive types of blockchain that are highly scalable, business-native, and interoperable. What makes your project unique? ParallelChain pioneers the native interoperability between public and private blockchains, it aims to create a super-ecosystem of universal smart contracts that bridge the infrastructure divide between centralised and decentralised finance. History of your project. ParallelChain Enterprise launched in 2018, built with patented privacy and scalability technologies. The platform powers a suite of products for enterprise and government clients. The Proof-of-Stake ParallelChain Mainnet went live in March 2023. What’s next for your project? Inter-ParallelChain-Protocol (IPP), an asymmetric multiprocessing technology that bridges the cores of the two layer-1 platforms. Mainnet DDOS-resistance, Native rollups, RUST-based SC validation tools, ParallelWallet and dual-biometric technologies. What can your token be used for? Pay for transaction fees, run validator nodes on the network via staking, staking on validator nodes on ParallelChain.
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