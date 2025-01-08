Сьогоднішня ціна Parallel USD (PAUSD)

Поточна ціна Parallel USD (PAUSD) сьогодні становить 0.997933 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parallel USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.98K USD

- зміна ціни Parallel USD протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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