Ціна Parallel USD (PAUSD)
Поточна ціна Parallel USD (PAUSD) сьогодні становить 0.997933 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parallel USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.98K USD
- зміна ціни Parallel USD протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parallel USD до USD становила $ -0.0005575831865563.
За останні 30 днів зміна ціни Parallel USD до USD становила $ -0.0443034351.
За останні 60 днів зміна ціни Parallel USD до USD становила $ -0.0082777544.
За останні 90 днів зміна ціни Parallel USD до USD становила $ -0.0162066393676312.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005575831865563
|-0.05%
|30 днів
|$ -0.0443034351
|-4.43%
|60 днів
|$ -0.0082777544
|-0.82%
|90 днів
|$ -0.0162066393676312
|-1.59%
Останній аналіз цін Parallel USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.05%
-3.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
paUSD is a USD stablecoin backed by collaterals, and can only be minted with governance-approved collaterals. paUSD are created when users deposit accepted tokens (such as WETH, WBTC, USDC, etc) as collateral in vaults and in turn receive a loan against that collateral.
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