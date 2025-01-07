Сьогоднішня ціна ParagonsDAO (PDT)

Поточна ціна ParagonsDAO (PDT) сьогодні становить 0.136715 USD з ринковою капіталізацією $ 16.98M USD. Ціна PDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ParagonsDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.98K USD

- зміна ціни ParagonsDAO протягом дня — -12.64%

- циркуляційна пропозиція – 124.20M USD

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