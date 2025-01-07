Ціна ParagonsDAO (PDT)
Поточна ціна ParagonsDAO (PDT) сьогодні становить 0.136715 USD з ринковою капіталізацією $ 16.98M USD. Ціна PDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ParagonsDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.98K USD
- зміна ціни ParagonsDAO протягом дня — -12.64%
- циркуляційна пропозиція – 124.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ParagonsDAO до USD становила $ -0.019792143709004.
За останні 30 днів зміна ціни ParagonsDAO до USD становила $ +0.0673951904.
За останні 60 днів зміна ціни ParagonsDAO до USD становила $ +0.0330827058.
За останні 90 днів зміна ціни ParagonsDAO до USD становила $ +0.03608816692346893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.019792143709004
|-12.64%
|30 днів
|$ +0.0673951904
|+49.30%
|60 днів
|$ +0.0330827058
|+24.20%
|90 днів
|$ +0.03608816692346893
|+35.86%
Останній аналіз цін ParagonsDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-12.64%
+81.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!
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