Інформація щодо ціни Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00183169$ 0,00183169 $ 0,00183169 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,44% Зміна ціни (1 дн.) +0,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,10%

Актуальна ціна Paragon Tweaks (PRGN) становить --. За останні 24 години PRGN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRGN становить $ 0,00183169, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PRGN змінився на +1,44% за останню годину, +0,86% за 24 години та на -3,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paragon Tweaks (PRGN)

Ринкова капіталізація $ 393,25K$ 393,25K $ 393,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 393,25K$ 393,25K $ 393,25K Циркуляційне постачання 971,79M 971,79M 971,79M Загальна пропозиція 971 786 492,6911694 971 786 492,6911694 971 786 492,6911694

Поточна ринкова капіталізація Paragon Tweaks — $ 393,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRGN — 971,79M, зі загальною пропозицією 971786492.6911694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,25K.