Актуальна ціна Paragon Tweaks сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PRGN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PRGN на MEXC вже зараз.

Ціна Paragon Tweaks (PRGN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PRGN до USD:

+0,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Paragon Tweaks (PRGN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:57:11 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Paragon Tweaks (PRGN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,00183169
+1,44%

+0,86%

-3,10%

-3,10%

Актуальна ціна Paragon Tweaks (PRGN) становить --. За останні 24 години PRGN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PRGN становить $ 0,00183169, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PRGN змінився на +1,44% за останню годину, +0,86% за 24 години та на -3,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Paragon Tweaks (PRGN)

Поточна ринкова капіталізація Paragon Tweaks — $ 393,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRGN — 971,79M, зі загальною пропозицією 971786492.6911694. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 393,25K.

Історія ціни Paragon Tweaks (PRGN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paragon Tweaks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paragon Tweaks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paragon Tweaks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paragon Tweaks до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,86%
30 днів$ 0-22,07%
60 днів$ 0-46,77%
90 днів$ 0--

Що таке Paragon Tweaks (PRGN)

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Paragon Tweaks (PRGN)

Прогноз ціни Paragon Tweaks (USD)

Скільки коштуватиме Paragon Tweaks (PRGN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Paragon Tweaks (PRGN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Paragon Tweaks.

Перегляньте прогноз ціни Paragon Tweaks вже зараз!

PRGN до місцевих валют

Токеноміка Paragon Tweaks (PRGN)

Розуміння токеноміки Paragon Tweaks (PRGN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PRGN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Paragon Tweaks (PRGN)

Скільки сьогодні коштує Paragon Tweaks (PRGN)?
Актуальна ціна PRGN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PRGN до USD?
Поточна ціна PRGN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Paragon Tweaks?
Ринкова капіталізація PRGN — $ 393,25K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PRGN?
Циркуляційна пропозиція PRGN — 971,79M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PRGN?
PRGN досяг історичної максимальної ціни у 0,00183169 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PRGN?
Історична мінімальна ціна PRGN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PRGN?
Актуальний обсяг торгівлі PRGN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PRGN цього року?
PRGN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PRGN для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Paragon Tweaks (PRGN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

