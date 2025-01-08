Ціна Paragon Network (PARA)
Поточна ціна Paragon Network (PARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paragon Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.67 USD
- зміна ціни Paragon Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paragon Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paragon Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paragon Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paragon Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4.53%
|60 днів
|$ 0
|+29.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paragon Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A Modular EVM-compatible Layer 1 infrastructure, powering a decentralized Cloud computing platform with a Delegated Proof-of-Stake Consensus. Paragon’s cloud computing services offer users access to a virtualized pool of computing resources, including processing power, storage, and networking. This allows users to access computing resources on-demand via the internet. Our mission? To make decentralized tech available to everyone, focusing on security through DePIN features and providing an All-in-one Infrastructure for all things Cloud computing related. With Paragon Network, we also aim to tokenize decentralized GPU network as RWA, providing ease of access between miners/user. Paragon Network supports Optimistic rollups and ZK rollups, and provides them a low-cost data availability service that is censorship resistant.
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