Токеноміка Paragen (RGEN) Дізнайтеся ключову інформацію про Paragen (RGEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paragen (RGEN) Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate. Офіційний вебсайт: https://paragen.io Купити RGEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paragen (RGEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paragen (RGEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,63K $ 21,63K $ 21,63K Загальна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Циркуляційна пропозиція: $ 101,25M $ 101,25M $ 101,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,73K $ 42,73K $ 42,73K Історичний максимум: $ 0,391277 $ 0,391277 $ 0,391277 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00021364 $ 0,00021364 $ 0,00021364 Дізнайтеся більше про ціну Paragen (RGEN)

Токеноміка Paragen (RGEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paragen (RGEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RGEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RGEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RGEN, досліджуйте ціну токена RGEN в реальному часі!

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