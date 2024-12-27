Ціна Paragen (RGEN)
Поточна ціна Paragen (RGEN) сьогодні становить 0.00227938 USD з ринковою капіталізацією $ 221.71K USD. Ціна RGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paragen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.10 USD
- зміна ціни Paragen протягом дня — -0.66%
- циркуляційна пропозиція – 97.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paragen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Paragen до USD становила $ +0.0005637506.
За останні 60 днів зміна ціни Paragen до USD становила $ -0.0006935410.
За останні 90 днів зміна ціни Paragen до USD становила $ -0.002356417666674992.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.66%
|30 днів
|$ +0.0005637506
|+24.73%
|60 днів
|$ -0.0006935410
|-30.42%
|90 днів
|$ -0.002356417666674992
|-50.83%
Останній аналіз цін Paragen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.66%
-3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.
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