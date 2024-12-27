Сьогоднішня ціна Paragen (RGEN)

Поточна ціна Paragen (RGEN) сьогодні становить 0.00227938 USD з ринковою капіталізацією $ 221.71K USD. Ціна RGEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paragen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.10 USD

- зміна ціни Paragen протягом дня — -0.66%

- циркуляційна пропозиція – 97.27M USD

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