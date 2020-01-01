Токеноміка PARADOX (PARADOX) Дізнайтеся ключову інформацію про PARADOX (PARADOX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PARADOX (PARADOX) Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished. Офіційний вебсайт: https://the-base-paradox.com/ Купити PARADOX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PARADOX (PARADOX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PARADOX (PARADOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 72,72K $ 72,72K $ 72,72K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 72,72K $ 72,72K $ 72,72K Історичний максимум: $ 12,23 $ 12,23 $ 12,23 Історичний мінімум: $ 0,04774574 $ 0,04774574 $ 0,04774574 Поточна ціна: $ 0,072701 $ 0,072701 $ 0,072701 Дізнайтеся більше про ціну PARADOX (PARADOX)

Токеноміка PARADOX (PARADOX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PARADOX (PARADOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PARADOX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PARADOX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PARADOX, досліджуйте ціну токена PARADOX в реальному часі!

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