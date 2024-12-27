Ціна PARADOX (PARADOX)
Поточна ціна PARADOX (PARADOX) сьогодні становить 0.28033 USD з ринковою капіталізацією $ 280.33K USD. Ціна PARADOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PARADOX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.75K USD
- зміна ціни PARADOX протягом дня — -16.71%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PARADOX до USD становила $ -0.0562567000380743.
За останні 30 днів зміна ціни PARADOX до USD становила $ -0.2626798905.
За останні 60 днів зміна ціни PARADOX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PARADOX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0562567000380743
|-16.71%
|30 днів
|$ -0.2626798905
|-93.70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PARADOX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-16.71%
+7.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.
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