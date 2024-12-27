Сьогоднішня ціна PARADOX (PARADOX)

Поточна ціна PARADOX (PARADOX) сьогодні становить 0.28033 USD з ринковою капіталізацією $ 280.33K USD. Ціна PARADOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PARADOX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.75K USD

- зміна ціни PARADOX протягом дня — -16.71%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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