Сьогоднішня ціна Paradise Tycoon

Поточна ціна Paradise Tycoon (MOANI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,08% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOANI до USD становить $ 0 за MOANI.

Paradise Tycoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 169 627, з циркуляційною пропозицією у 1,45B MOANI. Протягом останніх 24 годин MOANI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00371014, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOANI змінився на +0,52% за останню годину та на -10,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Paradise Tycoon (MOANI)

Ринкова капіталізація $ 169,63K$ 169,63K $ 169,63K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 169,63K$ 169,63K $ 169,63K Циркуляційне постачання 1,45B 1,45B 1,45B Загальна пропозиція 5 989 999 931,0 5 989 999 931,0 5 989 999 931,0

Поточна ринкова капіталізація Paradise Tycoon — $ 169,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOANI — 1,45B, зі загальною пропозицією 5989999931.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 169,63K.