Сьогоднішня ціна Paradex

Поточна ціна Paradex (DIME) сьогодні становить $ 0,01055795, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DIME до USD становить $ 0,01055795 за DIME.

Paradex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 351 001, з циркуляційною пропозицією у 221,53M DIME. Протягом останніх 24 годин DIME торгувався між $ 0,01050136 (мінімум) та $ 0,01053337 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,07219, тоді як історичний мінімум — $ 0,00759918.

У короткостроковій динаміці DIME змінився на +0,24% за останню годину та на -10,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 46,57.

Ринкова інформація щодо Paradex (DIME)

Ринкова капіталізація $ 2,35M$ 2,35M $ 2,35M Обсяг (за 24 год) $ 46,57$ 46,57 $ 46,57 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,56M$ 10,56M $ 10,56M Циркуляційне постачання 221,53M 221,53M 221,53M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Paradex — $ 2,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 46,57. Циркуляційна пропозиція DIME — 221,53M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,56M.