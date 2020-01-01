Токеноміка Parad DAO (PRD) Дізнайтеся ключову інформацію про Parad DAO (PRD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Parad DAO (PRD) PRD DAO (PRD) is a decentralized autonomous organization designed to empower its community through governance and decision-making. The PRD token serves as the foundation of this ecosystem, allowing users to actively participate in shaping the direction and development of the project. By decentralizing the decision-making process, PRD DAO fosters a transparent and fair environment where every token holder has a voice. The core mission of PRD DAO is to build a robust, community-driven platform that prioritizes inclusivity, equity, and long-term sustainability. Through the use of blockchain technology, all governance decisions are made transparently and immutably, ensuring that the community's collective will guides the project's future. Whether it's proposing new features, altering protocols, or making strategic decisions, PRD DAO ensures that all participants are empowered to take part in shaping the project's growth. By prioritizing decentralized governance, PRD DAO sets itself apart from traditional centralized organizations, allowing for more agile, democratic, and transparent operations. As the ecosystem continues to grow, the PRD token plays a vital role in driving these initiatives, ensuring a fairer, more equitable decentralized future for all participants. Офіційний вебсайт: https://prddao.io/ Купити PRD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Parad DAO (PRD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Parad DAO (PRD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 28,50M $ 28,50M $ 28,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 39,77M $ 39,77M $ 39,77M Історичний максимум: $ 0,130539 $ 0,130539 $ 0,130539 Історичний мінімум: $ 0,059938 $ 0,059938 $ 0,059938 Поточна ціна: $ 0,079535 $ 0,079535 $ 0,079535 Дізнайтеся більше про ціну Parad DAO (PRD)

Токеноміка Parad DAO (PRD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Parad DAO (PRD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PRD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PRD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PRD, досліджуйте ціну токена PRD в реальному часі!

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