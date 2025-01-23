Сьогоднішня ціна Parad DAO (PRD)

Поточна ціна Parad DAO (PRD) сьогодні становить 0.12022 USD з ринковою капіталізацією $ 3.31M USD. Ціна PRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parad DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.78K USD

- зміна ціни Parad DAO протягом дня — +0.92%

- циркуляційна пропозиція – 27.54M USD

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