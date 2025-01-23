Ціна Parad DAO (PRD)
Поточна ціна Parad DAO (PRD) сьогодні становить 0.12022 USD з ринковою капіталізацією $ 3.31M USD. Ціна PRD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parad DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 320.78K USD
- зміна ціни Parad DAO протягом дня — +0.92%
- циркуляційна пропозиція – 27.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parad DAO до USD становила $ +0.00110081.
За останні 30 днів зміна ціни Parad DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parad DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parad DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00110081
|+0.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parad DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.92%
+7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PRD DAO (PRD) is a decentralized autonomous organization designed to empower its community through governance and decision-making. The PRD token serves as the foundation of this ecosystem, allowing users to actively participate in shaping the direction and development of the project. By decentralizing the decision-making process, PRD DAO fosters a transparent and fair environment where every token holder has a voice. The core mission of PRD DAO is to build a robust, community-driven platform that prioritizes inclusivity, equity, and long-term sustainability. Through the use of blockchain technology, all governance decisions are made transparently and immutably, ensuring that the community's collective will guides the project's future. Whether it's proposing new features, altering protocols, or making strategic decisions, PRD DAO ensures that all participants are empowered to take part in shaping the project's growth. By prioritizing decentralized governance, PRD DAO sets itself apart from traditional centralized organizations, allowing for more agile, democratic, and transparent operations. As the ecosystem continues to grow, the PRD token plays a vital role in driving these initiatives, ensuring a fairer, more equitable decentralized future for all participants.
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