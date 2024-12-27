Сьогоднішня ціна Parachute (PAR)

Поточна ціна Parachute (PAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.20K USD. Ціна PAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parachute:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.76 USD

- зміна ціни Parachute протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 620.94M USD

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