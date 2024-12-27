Ціна Parachute (PAR)
Поточна ціна Parachute (PAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.20K USD. Ціна PAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parachute:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 206.76 USD
- зміна ціни Parachute протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 620.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parachute до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Parachute до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parachute до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parachute до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.41%
|60 днів
|$ 0
|-4.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parachute: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Parachute is the community behind PAR. PAR is the governance token of Parachute.
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