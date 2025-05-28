Ціна Parabolic (PARAX)
Поточна ціна Parabolic (PARAX) сьогодні становить 0,01044741 USD з ринковою капіталізацією $ 10,45M USD. Ціна PARAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parabolic:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Parabolic протягом дня — -18,57%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parabolic до USD становила $ -0,00238318706595616.
За останні 30 днів зміна ціни Parabolic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parabolic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parabolic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00238318706595616
|-18,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parabolic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,13%
-18,57%
-1,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.
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