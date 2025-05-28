Сьогоднішня ціна Parabolic (PARAX)

Поточна ціна Parabolic (PARAX) сьогодні становить 0,01044741 USD з ринковою капіталізацією $ 10,45M USD. Ціна PARAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parabolic:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Parabolic протягом дня — -18,57%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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