Токеноміка Parabol USD (PARAUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Parabol USD (PARAUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Parabol USD (PARAUSD) paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Офіційний вебсайт: https://www.parabol.fi Whitepaper: https://docs.parabol.fi Купити PARAUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Parabol USD (PARAUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Parabol USD (PARAUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 255,55K $ 255,55K $ 255,55K Загальна пропозиція: $ 255,07K $ 255,07K $ 255,07K Циркуляційна пропозиція: $ 255,07K $ 255,07K $ 255,07K FDV (повністю розведена вартість): $ 255,55K $ 255,55K $ 255,55K Історичний максимум: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Історичний мінімум: $ 0,981726 $ 0,981726 $ 0,981726 Поточна ціна: $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 Дізнайтеся більше про ціну Parabol USD (PARAUSD)

Токеноміка Parabol USD (PARAUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Parabol USD (PARAUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PARAUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PARAUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PARAUSD, досліджуйте ціну токена PARAUSD в реальному часі!

Прогноз ціни PARAUSD Хочете знати, куди рухається PARAUSD? Наша сторінка прогнозу ціни PARAUSD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PARAUSD зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!