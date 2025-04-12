Ціна Parabol USD (PARAUSD)
Поточна ціна Parabol USD (PARAUSD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 255.74K USD. Ціна PARAUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Parabol USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Parabol USD протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 255.57K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Parabol USD до USD становила $ +0.0001043.
За останні 30 днів зміна ціни Parabol USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Parabol USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Parabol USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001043
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Parabol USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.01%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.
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