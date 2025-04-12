Сьогоднішня ціна Parabol USD (PARAUSD)

Поточна ціна Parabol USD (PARAUSD) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 255.74K USD. Ціна PARAUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Parabol USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Parabol USD протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 255.57K USD

Отримуйте оновлення цін PARAUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PARAUSD.