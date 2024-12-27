Сьогоднішня ціна Para (PARA)

Поточна ціна Para (PARA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 757.89K USD. Ціна PARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Para:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.07 USD

- зміна ціни Para протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 34.69B USD

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