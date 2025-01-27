Ціна PAPYRUS (PAP)
Поточна ціна PAPYRUS (PAP) сьогодні становить 0.128243 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PAPYRUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 172.40 USD
- зміна ціни PAPYRUS протягом дня — -0.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PAP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PAPYRUS до USD становила $ -0.0011314997597548.
За останні 30 днів зміна ціни PAPYRUS до USD становила $ -0.0022215919.
За останні 60 днів зміна ціни PAPYRUS до USD становила $ -0.0818309605.
За останні 90 днів зміна ціни PAPYRUS до USD становила $ -0.29031319146958783.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0011314997597548
|-0.87%
|30 днів
|$ -0.0022215919
|-1.73%
|60 днів
|$ -0.0818309605
|-63.80%
|90 днів
|$ -0.29031319146958783
|-69.36%
Останній аналіз цін PAPYRUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+20.56%
-0.87%
+14.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PAPYRUS is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Ancient Papyrus", it's essential for crafting the Arcane Scroll and rare grade gears, a crucial item in the game. Players can mint PAPYRUS within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, PAPYRUS can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PAP до AUD
A$0.20262394
|1 PAP до GBP
￡0.1025944
|1 PAP до EUR
€0.12183085
|1 PAP до USD
$0.128243
|1 PAP до MYR
RM0.56042191
|1 PAP до TRY
₺4.57442781
|1 PAP до JPY
¥19.93793921
|1 PAP до RUB
₽12.59089774
|1 PAP до INR
₹11.05711146
|1 PAP до IDR
Rp2,068.43519429
|1 PAP до PHP
₱7.48426148
|1 PAP до EGP
￡E.6.46729449
|1 PAP до BRL
R$0.75791613
|1 PAP до CAD
C$0.18338749
|1 PAP до BDT
৳15.60973796
|1 PAP до NGN
₦199.75514409
|1 PAP до UAH
₴5.36440469
|1 PAP до VES
Bs7.181608
|1 PAP до PKR
Rs35.68233232
|1 PAP до KZT
₸66.30932558
|1 PAP до THB
฿4.31794181
|1 PAP до TWD
NT$4.20380554
|1 PAP до CHF
Fr0.1154187
|1 PAP до HKD
HK$0.99901297
|1 PAP до MAD
.د.م1.27730028