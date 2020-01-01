Токеноміка Papparico Finance Token (PPFT) Дізнайтеся ключову інформацію про Papparico Finance Token (PPFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Papparico Finance Token (PPFT) Papparico offers a revolutionary blend of decentralized finance, integrating crypto asset investments with gaming finance to deliver an unparalleled user experience. Dive into a world where competition, staking, trading, and locking in assets converge seamlessly. Moreover, by participating in our unique vault locking feature, users can unlock incredible cashback rewards, adding an extra layer of excitement and profitability to their financial journey. Офіційний вебсайт: https://papparico.finance Whitepaper: https://docs.papparico.finance/ Купити PPFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Papparico Finance Token (PPFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Papparico Finance Token (PPFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 12,85B $ 12,85B $ 12,85B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 51,89K $ 51,89K $ 51,89K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Papparico Finance Token (PPFT)

Токеноміка Papparico Finance Token (PPFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Papparico Finance Token (PPFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PPFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PPFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PPFT, досліджуйте ціну токена PPFT в реальному часі!

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