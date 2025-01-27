Сьогоднішня ціна Papparico Finance Token (PPFT)

Поточна ціна Papparico Finance Token (PPFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Papparico Finance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.18 USD

- зміна ціни Papparico Finance Token протягом дня — -4.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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