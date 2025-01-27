Ціна Papparico Finance Token (PPFT)
Поточна ціна Papparico Finance Token (PPFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Papparico Finance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 140.18 USD
- зміна ціни Papparico Finance Token протягом дня — -4.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Papparico Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Papparico Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Papparico Finance Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Papparico Finance Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.88%
|30 днів
|$ 0
|-25.48%
|60 днів
|$ 0
|-48.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Papparico Finance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.06%
-4.88%
-0.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Papparico offers a revolutionary blend of decentralized finance, integrating crypto asset investments with gaming finance to deliver an unparalleled user experience. Dive into a world where competition, staking, trading, and locking in assets converge seamlessly. Moreover, by participating in our unique vault locking feature, users can unlock incredible cashback rewards, adding an extra layer of excitement and profitability to their financial journey.
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