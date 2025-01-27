Ціна PapoCoin (PAPO)
Поточна ціна PapoCoin (PAPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PapoCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.97 USD
- зміна ціни PapoCoin протягом дня — -8.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PapoCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PapoCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PapoCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PapoCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.59%
|30 днів
|$ 0
|+22.94%
|60 днів
|$ 0
|-7.63%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PapoCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.62%
-8.59%
-3.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the swampy area that once served as the home of Pepe the Frog, long before he became a renowned crypto millionaire, the amphibian led a life of relative tranquility. He delighted in hunting insects, his favorite being flies, in this wetland that served as his kingdom. One day, among the numerous flies that were swarming, Pepe came across a particular species that proved to be more cunning than usual. After an unsuccessful attempt to capture her, a fly named Papo, Pepe swore revenge. Pepe's obsession with catching Papo transcended the limits of his swampy home, reaching the bustling city. In their pursuit, both wreaked unexpected havoc on urban infrastructure. Despite Pepe's efforts, he was constantly challenged by Papo’s cunning, who mockingly escaped his attempts again and again.
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