Сьогоднішня ціна PAPO NINJA (PAPO)

Поточна ціна PAPO NINJA (PAPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 345.35K USD. Ціна PAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PAPO NINJA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.65 USD

- зміна ціни PAPO NINJA протягом дня — -0.91%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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