Токеноміка Paperclip AI (PAPERCLIPS) Дізнайтеся ключову інформацію про Paperclip AI (PAPERCLIPS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paperclip AI (PAPERCLIPS) @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Офіційний вебсайт: https://paperclipfactory.org/ Whitepaper: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Купити PAPERCLIPS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paperclip AI (PAPERCLIPS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paperclip AI (PAPERCLIPS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,60K $ 18,60K $ 18,60K Загальна пропозиція: $ 952,10M $ 952,10M $ 952,10M Циркуляційна пропозиція: $ 849,97M $ 849,97M $ 849,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 20,84K $ 20,84K $ 20,84K Історичний максимум: $ 0,0065141 $ 0,0065141 $ 0,0065141 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Токеноміка Paperclip AI (PAPERCLIPS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paperclip AI (PAPERCLIPS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAPERCLIPS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAPERCLIPS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAPERCLIPS, досліджуйте ціну токена PAPERCLIPS в реальному часі!

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