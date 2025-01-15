Сьогоднішня ціна Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Поточна ціна Paperclip AI (PAPERCLIPS) сьогодні становить 0.0024341 USD з ринковою капіталізацією $ 2.07M USD. Ціна PAPERCLIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paperclip AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.82K USD

- зміна ціни Paperclip AI протягом дня — +6.36%

- циркуляційна пропозиція – 849.97M USD

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