Ціна Paperclip AI (PAPERCLIPS)
Поточна ціна Paperclip AI (PAPERCLIPS) сьогодні становить 0.0024341 USD з ринковою капіталізацією $ 2.07M USD. Ціна PAPERCLIPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paperclip AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.82K USD
- зміна ціни Paperclip AI протягом дня — +6.36%
- циркуляційна пропозиція – 849.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paperclip AI до USD становила $ +0.00014547.
За останні 30 днів зміна ціни Paperclip AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Paperclip AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Paperclip AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014547
|+6.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Paperclip AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.63%
+6.36%
-9.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156
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