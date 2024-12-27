Сьогоднішня ціна Paper Plane (PLANE)

Поточна ціна Paper Plane (PLANE) сьогодні становить 0.00703126 USD з ринковою капіталізацією $ 703.12K USD. Ціна PLANE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paper Plane:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 949.00 USD

- зміна ціни Paper Plane протягом дня — +1.79%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

Отримуйте оновлення цін PLANE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLANE.