Ціна Paper Plane (PLANE)
Поточна ціна Paper Plane (PLANE) сьогодні становить 0.00703126 USD з ринковою капіталізацією $ 703.12K USD. Ціна PLANE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Paper Plane:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 949.00 USD
- зміна ціни Paper Plane протягом дня — +1.79%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Paper Plane до USD становила $ +0.00012344.
За останні 30 днів зміна ціни Paper Plane до USD становила $ -0.0012325974.
За останні 60 днів зміна ціни Paper Plane до USD становила $ -0.0014717292.
За останні 90 днів зміна ціни Paper Plane до USD становила $ -0.011347852535581076.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012344
|+1.79%
|30 днів
|$ -0.0012325974
|-17.53%
|60 днів
|$ -0.0014717292
|-20.93%
|90 днів
|$ -0.011347852535581076
|-61.74%
Останній аналіз цін Paper Plane: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+1.79%
+34.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.
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