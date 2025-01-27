Сьогоднішня ціна Paper (PAPER)

Поточна ціна Paper (PAPER) сьогодні становить 0.00437014 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PAPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Paper:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.08 USD

- зміна ціни Paper протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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